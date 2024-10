Giallo sul Po: scomparsa una donna a Occhiobello (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Occhiobello, 16 ottobre 2024 – Mistero lungo l’area golenale del Po: nella prime ore della mattinata odierna sono riprese le ricerche, da parte dei vigili del fuoco, di una donna straniera, residente nel Veronese e scomparsa nel Polesine. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri martedì 15 ottobre verso le 15.30, quando sono stati rinvenuti alcuni suoi effetti personali nell’area golenale di Occhiobello, precisamente in prossimità del ristorante ‘Il Mulino sul Po’. A questo punto sono scattate subito le operazioni ricerca, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i quali si sono adoperati anche l’ausilio di un elicottero oltre ad un apposito drone. A supporto delle ricerche anche la pattuglia dei carabinieri. Sono ore di ansia: l’auspicio è che si possa ritrovare la donna quanto prima. Ilrestodelcarlino.it - Giallo sul Po: scomparsa una donna a Occhiobello Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Mistero lungo l’area golenale del Po: nella prime ore della mattinata odierna sono riprese le ricerche, da parte dei vigili del fuoco, di unastraniera, residente nel Veronese enel Polesine. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri martedì 15 ottobre verso le 15.30, quando sono stati rinvenuti alcuni suoi effetti personali nell’area golenale di, precisamente in prossimità del ristorante ‘Il Mulino sul Po’. A questo punto sono scattate subito le operazioni ricerca, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i quali si sono adoperati anche l’ausilio di un elicottero oltre ad un apposito drone. A supporto delle ricerche anche la pattuglia dei carabinieri. Sono ore di ansia: l’auspicio è che si possa ritrovare laquanto prima.

