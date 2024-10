Lanazione.it - Firenze, Max Giusti in scena con ‘Bollicine’

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - Maxsmette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito del mattatore. All’apice della sua maturità, personale e professionale, Max è pronto a dire le sue verità più scomode perché, se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. Ha scelto di intitolare il suo show Bollicine, perché da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico. L’appuntamento è il 2 novembre al Teatro Verdi, questa è la prima data del tour invernale dello spettacolo che partirà proprio da. È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico.