Federico Santi muore a 33 anni, addio al collezionista. “Doneremo i suoi cimeli” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Modena, 16 ottobre 2024 – “Un ragazzo d’oro che credeva nei sentimenti, sempre pronto ad aiutare gli altri”. Si è spento a soli 33 anni Federico Santi. Il giovane, insieme al papà Stefano e alla mamma, aveva gestito per lungo tempo il Caffè del Corso, in Corso Canalgrande, di fronte al tribunale. Il 33enne si è spento a causa di un malore e la camera ardente è stata allestita a Terracielo. Il feretro domani sarà poi trasportato a Teramo, dove si svolgerà la cerimonia funebre. Federico riposerà nella cappella di famiglia, insieme all’adorato nonno Ercole. “All’età di 11 anni scoprimmo che aveva il diabete – ricorda il papà Stefano –. Faceva quattro volte al giorno l’insulina ma non si lasciava scoraggiare. All’età di 13 anni iniziò a collezionare le foto dei personaggi famosi: conosceva tantissime persone anche importanti e tutti gli volevano bene. Ilrestodelcarlino.it - Federico Santi muore a 33 anni, addio al collezionista. “Doneremo i suoi cimeli” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Modena, 16 ottobre 2024 – “Un ragazzo d’oro che credeva nei sentimenti, sempre pronto ad aiutare gli altri”. Si è spento a soli 33. Il giovane, insieme al papà Stefano e alla mamma, aveva gestito per lungo tempo il Caffè del Corso, in Corso Canalgrande, di fronte al tribunale. Il 33enne si è spento a causa di un malore e la camera ardente è stata allestita a Terracielo. Il feretro domani sarà poi trasportato a Teramo, dove si svolgerà la cerimonia funebre.riposerà nella cappella di famiglia, insieme all’adorato nonno Ercole. “All’età di 11scoprimmo che aveva il diabete – ricorda il papà Stefano –. Faceva quattro volte al giorno l’insulina ma non si lasciava scoraggiare. All’età di 13iniziò a collezionare le foto dei personaggi famosi: conosceva tantissime persone anche importanti e tutti gli volevano bene.

