È morto Gianni Cretti, storico sindacalista trentino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "La solidarietà dei fatti". È questa l'idea di sindacato che per una vita intera ha animato l'impegno di Gianni Cretti nella Cgil del trentino. Cretti è scomparso ieri all'età di 78 anni e la Camera del lavoro e tutta l'assemblea generale lo ricordano già con grande nostalgia ed esprimono

