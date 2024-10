Ilgiorno.it - E l’arzigogolo si trasformò in (dura) realtà

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Negri ?ronto, vorrei parlare con Negri". "Sono io, mi dica". "Lei per caso conosceva mio fratello?". Voce di donna al telefono fisso. Redazione del Giorno, una sera che è ormai quasi notte. Molto, ma molto tempo fa. "Quel taxista che lei ha descritto l’altro ieri nella sua rubrica, ecco, sembrava: proprio mio fratello". Le parole sono importanti, anche quando non fanno cronaca ma puro arzigogolo: avevo giocato a raccontare di un taxi driver milanese, in una città notturna più simile a New York anche se da noi i tombini non fumano. Il mio personaggio - contro ogni logica, buon senso ed economia domestica di base - trovava ogni volta un pretesto per non fare pagare la corsa al cliente. Col primo era stato facile: "Ho cominciato questo nuovo lavoro da pochi minuti. Bisogna festeggiare. Posso darle un passaggio gratis?".