Ilrestodelcarlino.it - Defrel sogna il rientro nel derby col Sassuolo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come ha spiegato lui stesso, da ieri è iniziata la seconda fase del recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro. Via il tutore tenuto per oltre tre settimane, Pedro Mendes potrà almeno far "respirare" il ginocchio e abituarlo, con prudenza, al lavoro di riabilitazione che servirà per rivederlo in campo. Quando? Le tempistiche non cambieranno, salvo miracoli. Le date segnate in rosso sul calendario sono quelle successive alla pausa per le nazionali di metà novembre, dunque la trasferta di Cosenza del 22 novembre o, alla peggio, quella di Mantova di sette giorni più tardi. Tutte ipotesi, la risposta a tali quesiti arriverà solo dal portoghese una volta che rimetterà gli scarpini e riprenderà a correre capendo come reagirà il ginocchio. Non un 2024 fortunato, ad ogni modo. Prima lo stop ad Ascoli da marzo fino al primo giorno a Modena, poi questa lesione.