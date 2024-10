Costringeva la figlia minorenne a fare videochiamate sessuali con l'amante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avrebbe costretto, per quasi 5 anni, sua figlia di 13 anni al sesso videotelefonico con il suo amante, un 52enne di Milano. Per questo motivo una donna di Lecce di 46 anni e l'uomo sono stati rinviati a giudizio dal gup del capoluogo salentino e saranno giudicati con rito abbreviato il 23 ottobre Milanotoday.it - Costringeva la figlia minorenne a fare videochiamate sessuali con l'amante Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avrebbe costretto, per quasi 5 anni, suadi 13 anni al sesso videotelefonico con il suo, un 52enne di Milano. Per questo motivo una donna di Lecce di 46 anni e l'uomo sono stati rinviati a giudizio dal gup del capoluogo salentino e saranno giudicati con rito abbreviato il 23 ottobre

