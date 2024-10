Cosa è venuto a Stefano Tacconi? Oggi come sta? La sua salute è in netta ripresa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stefano Tacconi ha deciso di raccontare la sua difficile esperienza a seguito di un’emorragia cerebrale avvenuta nell’aprile del 2022. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, qualche tempo fa, ha condiviso i momenti più drammatici della sua battaglia, sottolineando l’importanza del supporto del figlio Andrea, che gli ha salvato la vita, e il ruolo fondamentale della famiglia e della fede. Stefano Tacconi e il dramma che ha vissuto: il racconto Tacconi, ex portiere della Juventus e capitano della squadra, ha ricevuto numerosi messaggi di affetto da parte di ex compagni e amici, tra cui il compianto Totò Schillaci, Antonio Cabrini e Walter Zenga. Ha raccontato di come inizialmente non si fosse reso conto della gravità della sua condizione, attribuendo il mal di testa a un semplice affaticamento dopo aver guidato per molti chilometri. Donnapop.it - Cosa è venuto a Stefano Tacconi? Oggi come sta? La sua salute è in netta ripresa Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha deciso di raccontare la sua difficile esperienza a seguito di un’emorragia cerebrale avvenuta nell’aprile del 2022. Durante l’intervicon Silvia Toffanin, qualche tempo fa, ha condiviso i momenti più drammatici della sua battaglia, sottolineando l’importanza del supporto del figlio Andrea, che gli ha salvato la vita, e il ruolo fondamentale della famiglia e della fede.e il dramma che ha vissuto: il racconto, ex portiere della Juventus e capitano della squadra, ha ricevuto numerosi messaggi di affetto da parte di ex compagni e amici, tra cui il compianto Totò Schillaci, Antonio Cabrini e Walter Zenga. Ha raccontato diinizialmente non si fosse reso conto della gravità della sua condizione, attribuendo il mal di tea un semplice affaticamento dopo aver guidato per molti chilometri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tacconi : «Il calcio moderno è una noia mortale - guardate cosa è successo in Juve-Napoli…» - FARE L’ALLENATORE O IL DIRIGENTE – «Se avessi allenato […]. Tutti i dettagli Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e dell’Italia, ha parlato a La Repubblica dei problemi del calcio moderno. Le parole di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, sui problemi del calcio moderno. (Calcionews24.com)

Tacconi : «Schillaci era la bontà fatta a persona; In questi anni mi sono accorto di una cosa» - Di seguito le parole dell’ex portiere della Juve. Le parole di Stefano Tacconi, ex portiere della Juve, sulla sua malattia, sulla morte di Totò Schillacci e sul paragone tra Thiago Motta e Maifredi Stefano Tacconi ha parlato a l’Avvenire. MALATTIA – «In questi due anni mi sono accorto dell’affetto dei tifosi prima non pensavo di […]. (Calcionews24.com)