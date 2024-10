Corinne Cléry sul palco: "Ormai l’eros non ha età. Ma serve eleganza" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sono una donna libera, ma con savoir faire". Lo stile e l’ironia parigini non hanno mai abbandonato Corinne Cléry, adottata da anni dall’amata Italia. Restano la sua cifra anche quando si racconta a cuore aperto. L’occasione è il tour teatrale che la vede protagonista di “PAP, il Varietà! Pane, Amore e Politica” (prossime tappe, il 26 e 27 ottobre al Villoresi di Monza) con il palcoscenico che è diventato una casa per l’ex Bond girl lanciata nel 1975 dal cult erotico ’Histoire d’O’. Un racconto del mondo del varietà, dove Corinne balla anche "grazie a una spledida coreografia di Franco Miseria". Signora Cléry, la commedia è nelle sue corde "È un dietro le quinte per la preparazione di un varietà. Si fanno prove e c’è competizione tra gli artisti. Io sono una vecchia sarta, un tempo soubrette senza successo, non avendo mai accettato compromessi". Quotidiano.net - Corinne Cléry sul palco: "Ormai l’eros non ha età. Ma serve eleganza" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sono una donna libera, ma con savoir faire". Lo stile e l’ironia parigini non hanno mai abbandonato, adottata da anni dall’amata Italia. Restano la sua cifra anche quando si racconta a cuore aperto. L’occasione è il tour teatrale che la vede protagonista di “PAP, il Varietà! Pane, Amore e Politica” (prossime tappe, il 26 e 27 ottobre al Villoresi di Monza) con ilscenico che è diventato una casa per l’ex Bond girl lanciata nel 1975 dal cult erotico ’Histoire d’O’. Un racconto del mondo del varietà, doveballa anche "grazie a una spledida coreografia di Franco Miseria". Signora, la commedia è nelle sue corde "È un dietro le quinte per la preparazione di un varietà. Si fanno prove e c’è competizione tra gli artisti. Io sono una vecchia sarta, un tempo soubrette senza successo, non avendo mai accettato compromessi".

