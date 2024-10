Gaeta.it - Collelongo: il giovane Francesco Cerone avvia la sua azienda agricola ispirato dalla tradizione familiare

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, un nome emblematico tra i giovani imprenditori agricoli di, ha recentemente aperto la suain località Aia Maiocca, proseguendo unache affonda le radici nei valori dell’autenticità e del lavoro. La sua storia è segnata dall’amore per la terra e dal legame speciale con il nonno Carmine, che ha influenzato profondamente la sua vita. Questomarsicano, a soli 27 anni, dimostra come la passione e le tradizioni possano intrecciarsi per dare vita a una nuova realtà imprenditoriale nel cuore dell’Abruzzo. Le origini die il legame con la terra Nato e cresciuto aha sviluppato un forte attaccamento alla sua terra fin dai primi anni di vita.