Catania, operazione ‘Doppio petto’: Giuseppe Russo e Francesco Ieni restano in carcere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 25 settembre 2024, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa dal Tribunale di Catania sulla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., clan Pillera-Puntina, nei confronti di Russo Giuseppe (classe 1999) e Ieni Francesco (classe 1982). Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 25 settembre 2024, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato diha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa dal Tribunale disulla misura cautelare della custodia inper il reato di cui all’art. 416 bis c.p., clan Pillera-Puntina, nei confronti di(classe 1999) e(classe 1982).

