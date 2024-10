Calciatore del Padova condannato per stupro, la ragazza: “Presa con la forza, avevo detto no” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Calciatore del Padova Michael Liguori condannato in primo grado per stupro ai danni di una 14enne di Alba Adriatica nel 2018: "L’ha presa per i capelli e l’ha costretta", il capo di imputazione. Intanto spunta il nome di un altro giocatore della stessa squadra di calcio coinvolto in un'indagine per una presunto stupro. Fanpage.it - Calciatore del Padova condannato per stupro, la ragazza: “Presa con la forza, avevo detto no” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IldelMichael Liguoriin primo grado perai danni di una 14enne di Alba Adriatica nel 2018: "L’ha presa per i capelli e l’ha costretta", il capo di imputazione. Intanto spunta il nome di un altro giocatore della stessa squadra di calcio coinvolto in un'indagine per una presunto

Padova - altro calciatore indagato per stupro : Cretella rinviato a giudizio - The post Padova, altro calciatore indagato per stupro: Cretella rinviato a giudizio appeared first on SportFace. Un altro giocatore del Padova è coinvolto in un’indagine per un presunto stupro. . A riportarlo è il Gazzettino, che scrive come il centrocampista Carmine Cretella sia stato rinviato a giudizio davanti al tribunale di Messina per un caso risalente al 2020. (Sportface.it)

Padova - calciatore condannato per stupro gioca in campionato : polemiche - . L’avvocato degli imputati, Mauro Gionno, ha annunciato che farà ricorso in appello perché la sentenza sarebbe’ inaccettabile’, ma intanto Liguori è sceso in campo il 12 ottobre con la sua squadra nel match a Gorgonzola contro la Giana Erminio. Il calciatore e l’amico non hanno negato di avere avuto rapporti con le giovani ma sostengono che i rapporti fossero consensuali, affermando che fossero ... (Lapresse.it)

Condannato per stupro - calciatore del Padova gioca in campionato. Tecnico e società lo difendono : è polemica - Il 10 ottobre è arrivata la condanna di primo grado per violenza sessuale, mentre il 12 si è disputata una partita contro la Giana Erminio a Gorgonzola. Non ho mangiato per una settimana e sono stato male. Ripeto, una condanna così seria non può essere sottovalutata. È un ragazzo molto appassionato di calcio, ha cercato di concentrarsi sul gioco anche prima della partita. (Thesocialpost.it)