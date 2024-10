Thesocialpost.it - Briatore pronto a vendere il Twiga, Leonardo Maria Del Vecchio in pole position

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’accordo non è ancora definitivo, ma sembra ormai vicino. Il, storico locale di lusso della Versilia, è in procinto di cambiare proprietà. Flavio, fondatore del club esclusivo, ha ricevuto almeno tre offerte, tra cui spiccano due da fondi internazionali e una daDel, figlio del fondatore di Luxottica. Attualmente Deljunior è Chief Strategic Officer di EssiLux (ex Luxottica) e possiede già diverse attività nel mondo della ristorazione, con aperture di successo a Milano e in Liguria. Leggi anche:furioso contro il Comune di Roma: “I fiori sono il problema? E la spazzatura, le bancarelle abusive e la camorra, no?” L’indiscrezione, rivelata da Stefano Zurlo de Il Giornale, non è stata smentita dall’entourage di