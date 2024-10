Briatore mette in vendita il Twiga, tra i possibili acquirenti Del Vecchio jr (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sul tavolo dell'imprenditore sarebbero già pronte almeno tre offerte Flavio Briatore potrebbe dire addio al Twiga. Secondo quanto rivela 'Il Giornale', lo storico locale di Marina di Pietrasanta, in Toscana, potrebbe presto passare di mano. Sul tavolo dell'imprenditore sarebbero già pronte almeno tre offerte, due delle quali da fondi internazionali, mentre la terza sarebbe stata Sbircialanotizia.it - Briatore mette in vendita il Twiga, tra i possibili acquirenti Del Vecchio jr Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sul tavolo dell'imprenditore sarebbero già pronte almeno tre offerte Flaviopotrebbe dire addio al. Secondo quanto rivela 'Il Giornale', lo storico locale di Marina di Pietrasanta, in Toscana, potrebbe presto passare di mano. Sul tavolo dell'imprenditore sarebbero già pronte almeno tre offerte, due delle quali da fondi internazionali, mentre la terza sarebbe stata

Briatore pronto a vendere il Twiga - Leonardo Maria Del Vecchio in pole position - Nel 2025, il Twiga si prepara a sbarcare negli Stati Uniti, con aperture previste a New York, Miami e Las Vegas. La potenziale acquisizione rappresenterebbe non solo un’operazione economica, ma anche un vero e proprio passaggio generazionale nella gestione del Twiga. Flavio Briatore, fondatore del club esclusivo, ha ricevuto almeno tre offerte, tra cui spiccano due da fondi internazionali e una ... (Thesocialpost.it)

presentata da Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del fondatore di Luxottica.

Briatore vende il Twiga - è la fine di un’epoca - . Secondo quanto riporta Il Giornale, il locale-stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta molto presto non sarà più nelle mani di Flavio Briatore, che starebbe per cedere la sua creatura. L’acquirente delle quote di Briatore dovrebbe essere Leonardo Del Vecchio junior, uno dei figli del fondatore di Luxottica, che fu tra gli uomini più ricchi del mondo e il più ricco d’Italia per diversi ... (Lanazione.it)