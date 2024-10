Movieplayer.it - Borat, Sacha Baron Cohen dovette fuggire da una folla pro-armi durante le riprese

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La star londinese ha ricordato il motivo per il quale il giornalista kazako potrebbe non tornare mai più in azione.potrebbe non tornare mai più sul grande schermo. A confessarlo è proprio il suo interprete, che ha ricordato un aneddoto che riguarda la lavorazione del sequel,- Seguito di film cinema uscito nel 2020. L'attore ha interpretato il giornalista kazako nella commedia satiricadel 2006 e nel successivo sequel- Seguito di film cinema, ma ha dichiarato che il personaggio potrebbe essere messo a riposo per un motivo ben preciso. Attacco e fugaledi- Seguito di film cinema,è stato costretto ada una sorta di