Bahcesehir-Trento oggi in tv | programma orario e diretta Eurocup 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 4^ giornata del Gruppo A dell’di. Gli uomini di coach Galbiati hanno perso due delle prime tre partite, cedendo anche nell’ultimo turno in casa con un passivo pesante contro Podgorica. Ora, la complicatissima trasferta in casa della squadra turca, una delle candidate per arrivare in fondo alla competizione, dopo la finale di Europe Cup dello scorso anno e un importante mercato estivo, certificato dalle due vittorie fin qui raccolte nel torneo, con l’unica sconfitta maturata la scorsa settimana contro l’altra corazzata Gran Canaria. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 16 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’2023/di