Attacchiamoci al tram

Non è quello che ci vuole, ma è meglio di nulla. La vicenda tram a Bologna si potrebbe riassumere così. Molti ambientalisti e la sinistra antagonista protestano: opera faraonica, dicono. A parte il fatto che opera faraonica di per sé è un complimento, in realtà il tram è un'opera di piccolo cabotaggio, il minimo indispensabile per una città come Bologna. E di sicuro un'infrastruttura che arriva con enorme ritardo. Il tram è frutto di decenni di veti e discussioni inconcludenti su quella che davvero sarebbe stata l'opera risolutiva, la metropolitana, che peraltro, al contrario del tram, avrebbe consentito di pedonalizzare il centro storico. La metro fu approvata un quarto di secolo fa dalla giunta Guazzaloca (l'unica di centrodestra che la città abbia mai avuto) e in parte finanziata dai governi di allora.

