Arrestato 55enne a Tione degli Abruzzi: trovata pistola clandestina e armi di vario genere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un uomo di 55 anni a Tione degli Abruzzi, dopo che è emersa la presenza di un'arma clandestina e svariati materiali di pericolo nella sua abitazione. L'operazione degli agenti dei Carabinieri della stazione di Fontecchio si è svolta nell'ambito di controlli regolari, con l'obiettivo di garantire la sicurezza del territorio montano. Questo articolo offre una panoramica su quanto accaduto e sulle conseguenze legali per l'Arrestato. L'operazione dei carabinieri e i materiali sequestrati Di recente, le pattuglie dei Carabinieri hanno intensificato il monitoraggio della zona di Tione degli Abruzzi, raccogliendo informazioni preziose che hanno portato a un'accurata perquisizione presso l'abitazione di un uomo del posto. Durante questa operazione, è stata rinvenuta una pistola calibro 7.

