Anna Tatangelo è di nuovo innamorata chi è Giacomo Buttaroni

Nel corso degli ultimi anni la vita sentimentale di Anna Tatangelo è stata molto movimentata. La famosa cantante, oggi 37enne, ha cambiato svariati partner da quando ha definitivamente detto addio allo storico compagno Gigi D'Alessio. Per il momento, però, nessuno sembra convincerla a investire il proprio tempo sul lungo periodo. Suo figlio Andrea, nato nel 2010 dall'amore con il cantautore partenopeo, sembra essere ormai l'unico vero punto fermo della sua vita privata. Nuovamente però qualcuno sta tentando di far breccia nel suo cuore. Il suo nome è Giacomo Buttaroni ed ecco cosa sappiamo di lui. Chi è Giacomo Buttaroni Anna Tatangelo non perde la speranza in fatto d'amore. A giugno scorso ha avuto definitivamente fine la sua storia con Mattia Narducci. A distanza di pochi mesi, però, è al fianco di un nuovo uomo, sportivo, che fa parte del mondo del calcio.

