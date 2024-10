Allerta meteo in Liguria: sospensione delle lezioni nelle scuole superiori della provincia della Spezia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sono stati presi provvedimenti in risposta all’Allerta meteo arancione per temporali, che si estende su diverse aree della Liguria. A seguito di questa situazione, la provincia della Spezia ha annunciato la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole secondarie superiori. Il decreto, firmato dal presidente della provincia, Pierluigi Peracchini, mira a tutelare la sicurezza degli studenti e a prevenire potenziali rischi legati alle condizioni meteo avverse. I dettagli dell’Allerta meteo arancione L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure ha ufficializzato l’Allerta meteo arancione, segnalando la possibilità di forti piogge e temporali, con un impatto potenziale su diverse zone della regione. Gaeta.it - Allerta meteo in Liguria: sospensione delle lezioni nelle scuole superiori della provincia della Spezia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sono stati presi provvedimenti in risposta all’arancione per temporali, che si estende su diverse aree. A seguito di questa situazione, laha annunciato lain presenza per lesecondarie. Il decreto, firmato dal presidente, Pierluigi Peracchini, mira a tutelare la sicurezza degli studenti e a prevenire potenziali rischi legati alle condizioniavverse. I dettagli dell’arancione L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure ha ufficializzato l’arancione, segnalando la possibilità di forti piogge e temporali, con un impatto potenziale su diverse zoneregione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo in Liguria : temporali in arrivo con codice arancione da domani - Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, la Liguria è sotto un’allerta gialla per temporali, la quale si trasformerà in un codice arancione, il massimo livello, a partire da domani alle ore 9. I cittadini hanno fatto fronte a inondazioni che hanno colpito diverse zone della città e i rii hanno raggiunto il livello di “piene rive”. (Gaeta.it)

Meteo Liguria - forti piogge in arrivo : "Fino a 200 mm sulla provincia di Genova nei prossimi giorni" - Anche 3bMeteo lancia l'allarme sull'ondata di maltempo che coinvolgerà la Liguria nelle prossime ore e per la quale è già stata emessa l'allerta meteo gialla per mercoledì 16 ottobre. Lorenzo Badellino, previsore del portale meteo, spiega a GenovaToday: "Dall’Atlantico una saccatura si sta... (Genovatoday.it)

Meteo Liguria - le previsioni per i prossimi giorni : "Deciso peggioramento" - Che tempo farà in Liguria nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto agli esperti di 3BMeteo ed è il meteorologo Francesco Nucera a tratteggiare gli scenari, con un deciso peggioramento che potrebbe portare fenomeni a tratti intensi, soprattutto tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre. Martedì... (Genovatoday.it)