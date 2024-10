Allerta maltempo in Liguria, frane e allagamenti a Savona: le immagini dei danni, città sottacqua (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le immagini del maltempo che ha investito la Liguria, soprattutto la provincia di Savona, con allagamenti e frane. Diramata l'Allerta arancione Notizie.virgilio.it - Allerta maltempo in Liguria, frane e allagamenti a Savona: le immagini dei danni, città sottacqua Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ledelche ha investito la, soprattutto la provincia di, con. Diramata l'arancione

Liguria in ginocchio per il maltempo. Meloni : “Seguo con apprensione la grave situazione” (video) - Maltempo in Liguria, emergenza nel Savonese Dopo alcune ore di apprensione i piccoli sono tornati a casa sani e salvi appena l’intensità delle piogge è calata. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Loano e Pietra Ligure e due voli per Genova sono stati deviati a Pisa e Torino. Le precipitazioni abbondanti hanno fatto esondare il Bormida nel savonese. (Secoloditalia.it)

Maltempo in Liguria - esondano i fiumi - Maltempo. Situazione critica oggi in Liguria, in particolare in provincia di Savona. Per domani prevista l’allerta arancione anche in Emilia Romagna. Servizio di Franco Rossi The post Maltempo in Liguria, esondano i fiumi first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Maltempo - allagamenti e fiumi esondati in Liguria - Dopo il passaggio della perturbazione a Ponente, le aree attualmente più colpite sono quelle di Albenga e tutto l’entroterra. Il maltempo e le forti piogge che hanno fatto scattare l’allerta gialla in Liguria stanno causando criticità in provincia di Savona, con allagamenti diffusi e alcune strade chiuse. (Lapresse.it)