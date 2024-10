Al via a San Paolo la Settimana della cucina regionale italianaculture (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Paolo ospita dal 21 al 27 ottobre la XIII Settimana della cucina regionale Italiana, un evento promosso annualmente dal nostro Consolato Generale con il supporto dell’Accademia Italiana della cucina. La Settimana è oramai una tradizione nel calendario gastronomico della metropoli brasiliana e ha come obiettivo divulgare la diversità e la ricchezza della cucina italiana, così come presentare alcuni nostri ingredienti e piatti poco conosciuti in Brasile. Una novità di quest’anno, che segna il 150° anniversario dell’inizio dell’immigrazione italiana in Brasile, è la rappresentazione di San Paolo come «21ª regione italiana». In questo contesto, Basilicata Ristorante, storico marchio gastronomico del quartiere di Bela Vista, offre un menù Settimanale con ricette della cucina italo-brasiliana, nata con milioni di immigrati che hanno adottato il Brasile come loro casa. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sanospita dal 21 al 27 ottobre la XIIIItaliana, un evento promosso annualmente dal nostro Consolato Generale con il supporto dell’Accademia Italiana. Laè oramai una tradizione nel calendario gastronomicometropoli brasiliana e ha come obiettivo divulgare la diversità e la ricchezzaitaliana, così come presentare alcuni nostri ingredienti e piatti poco conosciuti in Brasile. Una novità di quest’anno, che segna il 150° anniversario dell’inizio dell’immigrazione italiana in Brasile, è la rappresentazione di Sancome «21ª regione italiana». In questo contesto, Basilicata Ristorante, storico marchio gastronomico del quartiere di Bela Vista, offre un menùle con ricetteitalo-brasiliana, nata con milioni di immigrati che hanno adottato il Brasile come loro casa.

