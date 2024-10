Accadde oggi: 16 ottobre, l’elezione di Giovanni Paolo II (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16 ottobre 1978 ci fu l’elezione del cardinale polacco Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, a pontefice, il papa venuto “da un Paese lontano. Non so se posso bene spiegarmi nella vostra nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete”. Fu l’elezione Continua L'articolo Accadde oggi: 16 ottobre, l’elezione di Giovanni Paolo II proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Accadde oggi: 16 ottobre, l’elezione di Giovanni Paolo II Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 161978 ci fudel cardinale polacco Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, a pontefice, il papa venuto “da un Paese lontano. Non so se posso bene spiegarmi nella vostra nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete”. FuContinua L'articolo: 16diII proviene da Fremondoweb.

