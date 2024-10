Zio abusa delle nipotine dicendo di essere posseduto da Satana: condannato a 14 anni di carcere (Di martedì 15 ottobre 2024) Si tratta di una delle condanne più alte comminate a un pedofilo in Italia. L'avvocata Santoro: "Questa pena deve fungere da esempio per tutti quei pedofili che sono ancora in giro, continuano a delinquere e non vengono messi in carcere". L'uomo ha abusato delle nipotine dal 2014 al 2022. Fanpage.it - Zio abusa delle nipotine dicendo di essere posseduto da Satana: condannato a 14 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si tratta di unacondanne più alte comminate a un pedofilo in Italia. L'avvocata Santoro: "Questa pena deve fungere da esempio per tutti quei pedofili che sono ancora in giro, continuano a delinquere e non vengono messi in". L'uomo hatodal 2014 al 2022.

