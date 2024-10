Zalewski spiega la scelta nazionale: "Mi sento polacco al 100% e la FIGC comunque non mi ha mai contattato" (Di martedì 15 ottobre 2024) Ieri, a poche ore dalla sfida contro la Croazia in scena questa sera alle ore 20.45, la nazionale polacca ha incontrato alcuni piccoli fan nel Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Ieri, a poche ore dalla sfida contro la Croazia in scena questa sera alle ore 20.45, lapolacca ha incontrato alcuni piccoli fan nel

Mercato Roma : Zalewski convince con la Nazionale - il Galatasaray è più vicino - Dovesse la trattativa andare in porto comunque la Roma perderebbe il secondo classe 2002 di questa sessione di mercato, dopo aver già lasciato andare Edoardo Bove, passato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Ora però è necessario far quadrare l'accordo con la Roma nelle trattative: il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, per questo è complicato forzare la mano al ... (Sport.quotidiano.net)

Zalewski dottor Jekyll e Mister Hyde : decisivo in nazionale - fantasma con la Roma - Tutti almeno una volta abbiamo sentito parlare dello `strano caso del dottor Jekyll e di mister Hyde`. è diventata la metafora della doppia... (Calciomercato.com)