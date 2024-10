Welfare in Italia, Mattarella: “Pilastro società” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il sistema di Welfare, frutto dei principi della costituzione e delle scelte compiute nei decenni repubblicani, costituisce un Pilastro del nostro modello sociale”. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del forum “Welfare, Italia” 2024. Servizio di Leonardo Possati Welfare in Italia, Mattarella: “Pilastro società” TG2000. Tv2000.it - Welfare in Italia, Mattarella: “Pilastro società” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il sistema di, frutto dei principi della costituzione e delle scelte compiute nei decenni repubblicani, costituisce undel nostro modello sociale”. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio, in un messaggio in occasione del forum “” 2024. Servizio di Leonardo Possatiin: “” TG2000.

Mattarella : Welfare è pilastro sociale - Ma "i servizi, le regole, gli equilibri raggiunti,non sono garantiti in astratto, ma necessitano di continuo adeguamento", affinché sia assicurato ai diritti il "carattere universalistico". 24 "Il sistema di welfare,frutto dei principi della Costituzione e delle scelte compiute nei decenni repubblicani, costituisce un pilastro del nostro modello sociale, oltre che un tratto essenziale della ... (Televideo.rai.it)