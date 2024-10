Visita alla Salernitana, Iervolino incontra la squadra al Mary Rosy: il video (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ultima volta accadde a marzo, durante i giorni infuocati del caso Dia. Dopo mesi di silenzio, interrotti solo in streaming in occasione della conferenza stampa di presentazione del diesse Petrachi e dell'allenatore Martusciello, Danilo Iervolino è ritornato al centro sportivo di Pontecagnano Salernotoday.it - Visita alla Salernitana, Iervolino incontra la squadra al Mary Rosy: il video Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ultima volta accadde a marzo, durante i giorni infuocati del caso Dia. Dopo mesi di silenzio, interrotti solo in streaming in occasione della conferenza stampa di presentazione del diesse Petrachi e dell'allenatore Martusciello, Daniloè ritornato al centro sportivo di Pontecagnano

Visita alla Salernitana, Iervolino incontra la squadra al Mary Rosy: il video - Iervolino è in compagnia del vice presidente Petrucci. Una visita di vicinanza e sprone alla squadra, in vista della prossima sfida casalinga del 19 ottobre contro lo Spezia. (salernotoday.it)

