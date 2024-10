Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Alex Petri svela cosa è successo con la dama Margherita Aiello: le rivelazioni

(Di martedì 15 ottobre 2024), uno dei protagonisti di Temptation Island 11, ha rotto il silenzio sui rumors riguardanti la sua frequentazione condel trono over di. Dopo la fine della sua storia con Vittoria,ha confermato che in estate ha passato del tempo con, condividendo una cena a Taormina e alcuni giorni al mare.ha voluto chiarire la situazione tramite le sue Instagram Stories, spiegando che al tempo era single e che non sapeva quale fosse la situazione sentimentale di. Gossip, la conferma di: “Abbiamo passato del tempo insieme” In risposta ai numerosi messaggi ricevuti,ha deciso di chiarire i rumors sulla sua frequentazione con, confermando che i due hanno passato insieme alcuni giorni in estate.