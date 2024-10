Unifil, Consiglio di Sicurezza Onu: “Nuove misure per attuare la risoluzione 1701”. Netanyahu: “In Iran colpiremo basi militari” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il caso degli attacchi israeliani a Unifil è arrivato ai massimi livelli delle Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza ha espresso “forti preoccupazioni” per gli incidenti di cui sono rimasti coinvolti caschi blu di Unifil nel Libano meridionale. “Sullo sfondo delle ostilità lungo la Linea Blu, i membri del Consiglio di Sicurezza esprimono forti preoccupazioni dopo che postazioni Unifil sono finite sotto tiro negli ultimi giorni”, ha detto la presidente di turno del Consiglio, la Rappresentante permanente della Svizzera, Pascale Baeriswyl. I 15 membri del Consiglio di Sicurezza “riconoscono la necessità di ulteriori misure pratiche per attuare la risoluzione 1701 che stabilisce il mandato di Unifil”, ha aggiunto Baeriswyl. Sul terreno le operazioni militari non si fermano. Ilfattoquotidiano.it - Unifil, Consiglio di Sicurezza Onu: “Nuove misure per attuare la risoluzione 1701”. Netanyahu: “In Iran colpiremo basi militari” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il caso degli attacchi israeliani aè arrivato ai massimi livelli delle Nazioni Unite. Ildiha espresso “forti preoccupazioni” per gli incidenti di cui sono rimasti coinvolti caschi blu dinel Libano meridionale. “Sullo sfondo delle ostilità lungo la Linea Blu, i membri deldiesprimono forti preoccupazioni dopo che postazionisono finite sotto tiro negli ultimi giorni”, ha detto la presidente di turno del, la Rappresentante permanente della Svizzera, Pascale Baeriswyl. I 15 membri deldi“riconoscono la necessità di ulterioripratiche perlache stabilisce il mandato di”, ha aggiunto Baeriswyl. Sul terreno le operazioninon si fermano.

