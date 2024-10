Ilgiorno.it - Turbativa d'asta su appalti da 27 milioni per la cura del cancro, il colpo di spugna della prescrizione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Agrate Brianza (Monza e Brianza), 15 Ottobre 2024 - Tutta cancellata daldil'inchiesta per la presuntad'diper 27di euro sulla fornitura di macchinari per ladel. E' ildi grazia inferto al processo al Tribunale di Monza che vede ben 26 imputati a vario titolo per un'inchiestaGuardia di Finanza che nel 2015 aveva portato a 4 arresti e che da Milano era tornata per il giudizio a Monza per competenza perché tutto è partito dalla "Elekta spa", multinazionale svedese con sede operativa ad Agrate Brianza. Al processo si erano costituiti parti civili, oltre a Elekta stessa (che però è stata chiamata anche come responsabile civile), Istituto nazionale dei tumori di Milano, Policlinico San Matteo di Pavia, Azienda sanitaria di Lecce, Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e altre ancora.