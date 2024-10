Spagna-Serbia, Alvaro Morata in gol nel match di Nations League dopo il rigore sbagliato (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) Alvaro Morata ha trovato la via del gol in Spagna-Serbia, match valido per la quarta giornata della Nations League 2024/2025. Cinque minuti dopo aver sbagliato un calcio di rigore, l’attaccante del Milan si è riscattato alla grande piazzando un bel sinistro sul secondo palo per quello che è il 2-0 delle Furie Rosse. Di seguito le immagini sia del penalty fallito che della rete successiva. Il gol di Morata Il rigore fallito pochi minuti prima Spagna-Serbia, Alvaro Morata in gol nel match di Nations League dopo il rigore sbagliato (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha trovato la via del gol invalido per la quarta giornata della2024/2025. Cinque minutiaverun calcio di, l’attaccante del Milan si è riscattato alla grande piazzando un bel sinistro sul secondo palo per quello che è il 2-0 delle Furie Rosse. Di seguito le immagini sia del penalty fallito che della rete successiva. Il gol diIlfallito pochi minuti primain gol neldiil) SportFace.

FORMAZIONI UFFICIALI Spagna-Serbia - le scelte dei due ct - Formazioni ufficiali Spagna-Serbia, le scelte dei due ct per la sfida valida per il girone di Nations League. Tutti i dettagli Alle 20:45 la sfida di Nations League tra Spagna-Serbia. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct. IN ATTESA. (Calcionews24.com)

Formazioni ufficiali Spagna-Serbia : Nations League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali SPAGNA: In attesa SERBIA: In attesa The post Formazioni ufficiali Spagna-Serbia: Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace.  Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. Non dovrebbero incontrare difficoltà contro la Serbia, che all’andata li ha sì fermati sullo 0-0 ma sulla carta partirà nettamente sfavorita. (Sportface.it)

Spagna-Serbia oggi in tv : orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 - La squadra di De La Fuente va a caccia dei tre punti per consolidare il primo posto nel girone.  Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 15 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere in diretta Spagna-Serbia. it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti. (Sportface.it)