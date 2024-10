Sotto il segno del denaro: il gioco dei redditi politici (Di martedì 15 ottobre 2024) La pubblicazione dei redditi di parlamentari e ministri italiani ha offerto uno spaccato interessante, quest’anno maggiore. Al centro della scena, inevitabilmente, si posiziona la premier Giorgia Meloni, che ha visto il suo patrimonio crescere in maniera considerevole. I numeri parlano chiaro: i redditi della leader di Fratelli d’Italia sono passati da 293 mila euro a ben 459 mila euro, grazie soprattutto ai guadagni derivanti dai suoi libri. Una crescita significativa che fa della Meloni una delle protagoniste della stagione politica anche sul fronte economico. i redditi dei politici catturano le attenzioni di tutti cityrumors.it foto AnsaLa pubblicazione dei redditi è solo all’inizio, ma questi dati hanno già acceso un riflettore sui guadagni del mondo politico, facendo emergere distinzioni nette e casi particolari. Cityrumors.it - Sotto il segno del denaro: il gioco dei redditi politici Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La pubblicazione deidi parlamentari e ministri italiani ha offerto uno spaccato interessante, quest’anno maggiore. Al centro della scena, inevitabilmente, si posiziona la premier Giorgia Meloni, che ha visto il suo patrimonio crescere in maniera considerevole. I numeri parlano chiaro: idella leader di Fratelli d’Italia sono passati da 293 mila euro a ben 459 mila euro, grazie soprattutto ai guadagni derivanti dai suoi libri. Una crescita significativa che fa della Meloni una delle protagoniste della stagione politica anche sul fronte economico. ideicatturano le attenzioni di tutti cityrumors.it foto AnsaLa pubblicazione deiè solo all’inizio, ma questi dati hanno già acceso un riflettore sui guadagni del mondo politico, facendo emergere distinzioni nette e casi particolari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani : «Tasse giù al ceto medio - portiamo l?Irpef al 33% per i redditi sotto i 60mila euro. Pensioni minime sopra i 600 euro» - Giù le tasse sui redditi, su le pensioni minime, fondi per le donne e gli studenti. All?indomani del vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni e gli alleati, Antonio Tajani,... (Ilmessaggero.it)

Redditi - la mappa dei nuovi poveri In regione 300mila sotto i 15mila euro - A Cimolais, su 308 contribuenti, 116 hanno dichiarato un reddito entro i 15mila euro; quattro soggetti hanno dichiarato oltre i 75mila euro. Il 90,28% dei dichiaranti appartiene alla categoria dei... (Ilgazzettino.it)

Redditi a quota 23 mila euro. L’Irpef sotto la media toscana - In provincia si paga “soltanto“ 4700 euro di tasse, a fronte di un reddito medio di 23mila euro. I numeri del Mef fanno riferimento al 2022 e mettono in fila i contribuenti Irpef: dunque, sia il reddito medio dichiarato provincia, per provincia che l’imposta media versata all’erario. Sotto Grosseto e Pistoia che chiude con 22mila euro di reddito e 4,5mila euro di tasse. (Lanazione.it)