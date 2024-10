Sonia Bruganelli: “Settimana difficile, spero di non asfaltarmi. A Ballando sto scoprendo cose nuove di me” (Di martedì 15 ottobre 2024) Sonia Bruganelli con una diretta Instagram rompe il silenzio. A pochi giorni dalla nuova puntata di Ballando con le stelle, la concorrente ha parlato del rapporto con Carlo Aloia, con l'ex marito Paolo Bonolis e di quanto l'esperienza nel talent show le stia regalando nuovi insegnamenti. Su Lucarelli: "Ognuno fa il suo". Poi le scuse a Mariotto. Fanpage.it - Sonia Bruganelli: “Settimana difficile, spero di non asfaltarmi. A Ballando sto scoprendo cose nuove di me” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)con una diretta Instagram rompe il silenzio. A pochi giorni dalla nuova puntata dicon le stelle, la concorrente ha parlato del rapporto con Carlo Aloia, con l'ex marito Paolo Bonolis e di quanto l'esperienza nel talent show le stia regalando nuovi insegnamenti. Su Lucarelli: "Ognuno fa il suo". Poi le scuse a Mariotto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli : "Ho capito di aver sottovalutato l’immagine che negli anni avevo dato di me” - Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta ha parlato del suo percorso nella diciannovesima edizione di Ballando con Le Stelle. (Comingsoon.it)

Laura Freddi su Sonia Bruganelli : "A Ballando con le Stelle - lei avrebbe voluto fare quel ruolo di giurata" - Laura Freddi, nel corso dell'ultimo appuntamento con La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato della partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle. (Comingsoon.it)

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli si sfoga : «Pensavo che potesse interessare…» - ecco cosa ha detto - In merito a questo, l’imprenditrice ha detto: “Al Grande Fratello era un altro tipo di lavoro, tutta la settimana mi studiavo i daytime e i concorrenti. Come sappiamo, l’imprenditrice è stata duramente attaccata da Selvaggia Lucarelli, che non l’ha certo risparmiata.  Il video Sonia Bruganelli si è pentita di aver partecipato a Ballando con le Stelle? A quanto pare no; ecco le sue parole: “Non ... (Donnapop.it)