Slow Horses 6 | la serie con Gary Oldman ottiene il rinnovo da parte di Apple TV+

(Di martedì 15 ottobre 2024) La, a pochi giorni dalla conclusione del quarto capitolo della storia, ha ottenuto ilper la stagione 6. A pochi giorni dal finale della quarta, che ha debuttato il 9 ottobre in streaming,TV+ ha annunciato ilper la stagione 6 della, che sarà composta da sei nuove puntate. Il protagonista dell'adattamento degli apprezzati romanzi di Mick Herron è l'attore premio Oscar nel ruolo di Jackson Lamb. L'annuncio della piattaforma Laè stata accolta in modo molto positivo dadella critica e del pubblico, venendo definita come "la miglioredi spionaggio vista in televisione" e uno "spy thriller epico". Jay Hunt, direttore creativo per l'Europa diTV+, ha dichiarato: