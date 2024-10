Si aggrava la crisi diplomatica tra Ottawa e New Delhi, dure accuse di Trudeau (Di martedì 15 ottobre 2024) Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato il 14 ottobre che l’India ha commesso “un errore madornale” quando ha deciso di “attaccare cittadini canadesi”, mentre New Delhi e Ottawa hanno espulso i rispettivi ambasciatori. Leggi Internazionale.it - Si aggrava la crisi diplomatica tra Ottawa e New Delhi, dure accuse di Trudeau Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il primo ministro canadese Justinha affermato il 14 ottobre che l’India ha commesso “un errore madornale” quando ha deciso di “attaccare cittadini canadesi”, mentre Newhanno espulso i rispettivi ambasciatori. Leggi

