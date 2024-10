Sciopero degli avvocati a Bari: "Il 16 ottobre astensione dalle udienze" (Di martedì 15 ottobre 2024) avvocati baresi in Sciopero contro le limitazioni agli orari di accesso agli uffici della Procura. La Camera Penale del capoluogo pugliese ha deliberato l'astensione dalle udienze per domani, 16 ottobre.L’assemblea degli iscritti si terrà domani alle 11 nell'aula N del tribunale Penale, in Baritoday.it - Sciopero degli avvocati a Bari: "Il 16 ottobre astensione dalle udienze" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)baresi incontro le limitazioni agli orari di accesso agli uffici della Procura. La Camera Penale del capoluogo pugliese ha deliberato l'per domani, 16.L’assembleaiscritti si terrà domani alle 11 nell'aula N del tribunale Penale, in

