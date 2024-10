Calciomercato.it - Rescissione e nuovo club: Pogba congela la Juventus

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Paulpotrà tornare in campo a marzo e intanto è arrivata una stranissima offerta al francese da un paese e un campionato a sorpresa In questi giorni si è tornato a parlare parecchio del futuro di Paul. Il motivo è ovviamente la riduzione della sanzione per doping da parte del Cas, che ha portato a un anno e mezzo la squalifica del francese rispetto ai quattro anni iniziali. “La fine dell’incubo”, come l’ha definita. Anche perché ha completamente trasformato le prospettive del ‘Polpo’, che con la pena iniziale andava verosimilmente verso il ritiro dal calcio giocato mentre ora può scaldare i motori per tornare in campo. A gennaio avrà la possibilità di allenarsi di, a marzo di giocare in partite ufficiali. Paul(LaPresse) – calciomercato.itMa è molto molto difficile che questo accada con la maglia della