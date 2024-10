Formiche.net - Quanti errori sull’auto elettrica, ma con Stellantis bisogna parlare. Il prof. Pozzi spiega perché

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’industria dell’auto vive forse uno dei suoi momenti più difficili, almeno in Europa. La scommessa dell’elettrico, finora, non ha pagato: impossibile vincere la concorrenza di chi, la Cina, piazza sul mercato veicoli che costano tra il 30 e il 40% in meno rispetto a un’auto prodotta in Occidente. Inoltre, problema non certo secondario, i target decisamente stringenti del Green new deal, che fissano al 2035 la scadenza per il pensionamento di benzina e diesel (ma l’Italia e anche la stessa Germania sono in prima linea per ottenere una proroga da Bruxelles), non sono stati digeriti dai costruttori. I quali, forse, non hanno nemmeno compreso la filosofia di fondo della transizione, scoprendosi impreparati, a cominciare da Volkswagen.