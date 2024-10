Più chilometri, meno investimenti, stessi stipendi. Il futuro di Atac non convince i sindacati (Di martedì 15 ottobre 2024) Deve ancora essere firmato il contratto di servizio ma le linee guida approvate dal Comune di Roma per disegnare il futuro di Atac preoccupano i sindacati. Soprattutto, i rappresentanti dei lavoratori temono per l’obiettivo, fissato dalla Giunta capitolina, di aumentare di 1 milione di chilometri Romatoday.it - Più chilometri, meno investimenti, stessi stipendi. Il futuro di Atac non convince i sindacati Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Deve ancora essere firmato il contratto di servizio ma le linee guida approvate dal Comune di Roma per disegnare ildipreoccupano i. Soprattutto, i rappresentanti dei lavoratori temono per l’obiettivo, fissato dalla Giunta capitolina, di aumentare di 1 milione di

