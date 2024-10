Per anni vittima di uno “strozzino”: chiede un prestito di 3mila euro e ne restituisce 87mila (Di martedì 15 ottobre 2024) Per anni è stato vittima di uno “strozzino” fino a quando, convinto anche dalla sua famiglia, non ha denunciato tutto alla polizia che ha arrestato l’estorsore trovato con in mano i 250 euro appena ricevuti. La vittima è un ragazzo di Aprilia che a fronte di un debito iniziale di poco più di Latinatoday.it - Per anni vittima di uno “strozzino”: chiede un prestito di 3mila euro e ne restituisce 87mila Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Perè statodi uno “” fino a quando, convinto anche dalla sua famiglia, non ha denunciato tutto alla polizia che ha arrestato l’estorsore trovato con in mano i 250appena ricevuti. Laè un ragazzo di Aprilia che a fronte di un debito iniziale di poco più di

La macabra scoperta. Ruba la pistola al padre e si uccide a 15 anni : "Era vittima dei bulli" - Con quell’arma Leonardo C. L’ipotesi prevalente è quella del bullismo ma gli inquirenti ci vanno cauti perché sotto accusa potrebbero finire altri ragazzini, sempre minorenni. Leonardo ci sarebbe arrivato a piedi, sta a meno di due chilometri da casa sua, dove viveva con il padre. Parenti, amici. Ha chiamato la madre del ragazzino, sono iniziate subito le ricerche. (Ilrestodelcarlino.it)

Stupro al primo appuntamento. Vittima una donna di 30 anni minacciata con le forbici - Tutto comincia dopo un normale appuntamento. Ora le indagini stanno accertando con più precisione i dettagli dell’accaduto e conferme ad altri riscontri. Il tempo di ambientrasi e lui “cambia volto“ e cambia modi. Si sa soltanto che la donna ha subito violenza e botte da tre uomini. it . Per lei la casa diventa una trappola perché lui estrae un paio di forbici e la costringe ad avere un ... (Ilgiorno.it)

Muore schiacciato da un bancale di finestre : la vittima è un operaio di 25 anni - . Come non possiamo accettare che la vita di una persona finisca così, a neanche 30 anni, per un infortunio sul lavoro". “La sicurezza sul lavoro deve diventare un assillo - sottolinea Andrea Martella - per questo torniamo a sollecitare il Governo nazionale e la Regione all'adozione di misure più efficaci per aumentarla: più controlli, maggiore formazione, incentivi alle imprese in particolare ... (Ilrestodelcarlino.it)