Morti sul lavoro, Lecco è la quarta peggiore provincia in Lombardia (Di martedì 15 ottobre 2024) Morti sul lavoro: c'è ancora molto da fare, Lecco si posiziona in zona 'gialla' fra le province lombarde. L'indagine è stata curata da Vega, Osservatorio Sicurezza e ambiente, e ha raccolto i dati da gennaio ad agosto 2024 per individuare le aree più fragili d'Italia e nelle reioni sul fronte Leccotoday.it - Morti sul lavoro, Lecco è la quarta peggiore provincia in Lombardia Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)sul: c'è ancora molto da fare,si posiziona in zona 'gialla' fra le province lombarde. L'indagine è stata curata da Vega, Osservatorio Sicurezza e ambiente, e ha raccolto i dati da gennaio ad agosto 2024 per individuare le aree più fragili d'Italia e nelle reioni sul fronte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inail : nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro - Infortuni e vittime sul lavoro, nel 2023 si registra un calo ma rimane una piaga quotidiana. Indispensabile la prevenzione dicono dall’Inps. Servizio di Giuseppe Caporaso The post Inail: nel 2023 in calo infortuni e morti sul lavoro first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Calano gli infortuni sul lavoro - ma crescono le malattie professionali : tre morti al giorno nel 2023 - Il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, ha ribadito l'importanza di una collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni per ridurre i rischi sul lavoro, mentre il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha posto l'accento sulla necessità di una formazione efficace per lavoratori e imprenditori. (Panorama.it)

Incidenti sul lavoro - quasi 1.150 morti nel 2023 ma il trend cala del -9 - 5% - 000 casi del 2022 a quasi 44. Le età degli incidenti Di seguito la distribuzione degli infortuni sul lavoro per classi di età: nel complesso mortale fino a 19 anni 14,1% 2,0% da 20 a 34 anni 24,7% 14,3% da 35 a 49 anni 28,4% 23,5% da 50 a 64 anni 30,5% 49,9% oltre 64 anni 2,3% 10,3% I dati per territorio Il Nord concentra il 61% degli infortuni, il Centro il 20% e il Meridione il ... (Quifinanza.it)