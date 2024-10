Thesocialpost.it - Morta a 109 anni la nonnina d’Italia

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) È venuta a mancare Mariarosa Tassone, conosciuta come la, all’età di 109. La notizia del decesso è giunta nelle ultime ore, segnando la fine di una vita caratterizzata da straordinaria resistenza e forza interiore. Nata in un’epoca turbolenta, Mariarosa ha attraversato i momenti più difficili della storia mondiale e italiana, sopravvivendo a due guerre mondiali, all’epidemia di Spagnola, e più recentemente alle pandemie di Sars e Covid. Una vera combattente, la sua tempra d’acciaio l’ha sostenuta per gran parte della sua lunga vita. Una vita tra lavoro e sacrifici Fino a poco tempo fa, nonostante l’età avanzata, Mariarosa era ancora attiva. Era solita dedicarsi alla cura del suo orto e cucinare per i suoi figli e nipoti. Solo negli ultimi mesi la sua salute era iniziata a peggiorare.