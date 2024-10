Dailymilan.it - Milan, Matteo Gabbia sarà il quinto capitano di stagione. Ma non sono troppi Fonseca?

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi Paulocambia ancora il proprio: con l’Udinese tocca finalmente aPrima la fascia. Poi il rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2026. Peril presente si chiama, il futuro anche. Ma a certe condizioni, ha tenuto a precisare il suo agente: Ilmi ha chiamato e ne discuteremo. Lui è molto contento, stiamo parlando di un ragazzo molto professionale Il prossimorossonero non vede l’ora. Sabato sera con l’Udinese avrà il compito di rappresentare il. E probabilmente lo farà meglio di altri. Di chi ultimamente ha avuto questo onore per gentile concessione di un allenatore che ha deciso di avere più capitani, e così più leader (almeno nelle sue intenzioni):– ha ricordato Tullio Tinti – merita quel che sta prendendo.