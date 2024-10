Milan, bordata dell’allenatore: “Fonseca abbandonato. Ibrahimovic sta sbagliando tutto” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il noto allenatore ha attaccato Zlatan Ibrahimovic per il suo operato al Milan: e poi si concentra anche sul tecnico Paulo Fonsseca Pianetamilan.it - Milan, bordata dell’allenatore: “Fonseca abbandonato. Ibrahimovic sta sbagliando tutto” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il noto allenatore ha attaccato Zlatanper il suo operato al: e poi si concentra anche sul tecnico Paulo Fonsseca

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Ibrahimovic con un taglio in testa. L’ex calciatore attacca : “Cresci!” - Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha pubblicato una foto di un taglio in testa: l'ex calciatore lo attacca sui social. (Pianetamilan.it)

Milan - Ibrahimovic alla Maldini : ecco cosa accadrà presto a Milanello - Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, pronto ad affiancare Paulo Fonseca in una missione importante. (Pianetamilan.it)

Maximilian Ibrahimovic : “Giocare per il Milan è davvero speciale” - Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, intervistato da Sportbladet ha parlato della sua carriera al Milan. Ecco le sue dichiarazioni. (Pianetamilan.it)