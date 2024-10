Metropolitana, pronta la prima stazione 10 anni dopo l'inizio dei lavori: dal 28 ottobre attiva la fermata Libertà (Di martedì 15 ottobre 2024) Dal 28 ottobre sarà operativa la fermata Libertà dell'anello ferroviario, che si trova in viale Lazio, all'angolo con via Sicilia. Sarà la prima stazione ad aprire fra le tre che fanno parte del lotto di lavori per chiudere il cerchio della metroferrovia di Palermo. Le opere iniziate nel 2014 Palermotoday.it - Metropolitana, pronta la prima stazione 10 anni dopo l'inizio dei lavori: dal 28 ottobre attiva la fermata Libertà Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dal 28sarà operativa ladell'anello ferroviario, che si trova in viale Lazio, all'angolo con via Sicilia. Sarà laad aprire fra le tre che fanno parte del lotto diper chiudere il cerchio della metroferrovia di Palermo. Le opere iniziate nel 2014

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele a Udine - manifestazione pro-Palestina e scritte "Regione Fvg - complice del genocidio" prima della partita - VIDEO - La partita tra Italia e Israele a Udine è senz'altro tema di dibattito non solo sportivo. Il capoluogo si è blindato prima del fischio d'inizio: un prepartita scandito anche da una manifestazione pro-Palestina organizzata per oggi e da alcuni cartelli apparsi per le vie della città: "Noi tifiamo Pal . (Ilgiornaleditalia.it)

Udine blindata per la manifestazione Pro-Pal prima della partita Italia - Israele. Scritte contro Comune e Regione - . Sicuramente è una situazione delicata, purtroppo - ha commentato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste -. La tensione in città è palpabile. Per la partita Italia-Israele a Udine "ci sono tutte le misure messe in campo. Qui siamo di fronte ad una partita di calcio. (Agi.it)

Paura in stazione - suora si sente male poco prima di partire per Medjugorje - ANCONA - Si trovava in stazione per prendere un treno in direzione Medjugorje. Per lei, una suora di 76 anni, residente a Gubbio, il viaggio non è neanche iniziato a causa di un malore che l'ha colpita poco prima di partire. E' successo questa mattina. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della... (Anconatoday.it)