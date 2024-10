Meloni contro il M5S: “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ironia della premier in Senato, la risposta del leader pentastellato alla Camera Giorgia Meloni oggi in Senato a muso duro contro il M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. "Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S, mi dimetto", le parole della premier in Sbircialanotizia.it - Meloni contro il M5S: “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ironia della premier in Senato, la risposta del leader pentastellato alla Camera Giorgiaoggi in Senato a muso duroil M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. "Secosa ho detto da un esponente del M5S, mi", le parole della premier in

Meloni e Conte si sfidano in Senato : scontro acceso sulla transizione ecologica - Conte ha quindi proseguito illustrando una serie di punti apparentemente contraddittori nelle affermazioni della premier, evocando questioni come le accise sui carburanti, gli aiuti ai pensionati e l’attuazione di misure di sicurezza. L’ironia non è mancata quando Meloni ha affermato: “Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S, mi dimetto…”. (Gaeta.it)

Scontro tra Meloni e M5s : “Il giorno che mi faccio spiegare da voi cosa ho detto - mi dimetto” - Ci vuole coraggio a dire che gettiamo dalla finestra i soldi dei cittadini, anche volendo non potremmo: li avete gettati tutti voi, lasciandoci 200 miliardi di debito usati per ristrutturare il 4% delle case degli italiani, prevalentemente seconde caso". Meloni: “Da Israele atteggiamento inaccettabile, andrò in Libano. (Quotidiano.net)

