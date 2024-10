Medioriente, Fadlun: “Palestinesi stessi sono vittime del terrorismo di Hezbollah, Hamas e Iran” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Noi ci sentiamo esattamente come all’indomani del 7 ottobre, perché quegli ostaggi che sono stati catturati e portati in prigionia nei tunnel di Gaza purtroppo sono ancora lì. Un centinaio di loro, vivi o morti, purtroppo sono ancora prigionieri e questo non dà pace alle famiglie e alle persone che amano la libertà e il bene”. Lo ha dichiarato Victor Fadlun, a margine della commemorazione organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Comunità Ebraica di Roma per ricordare la deportazione degli ebrei della capitale, compiuta dai nazisti il 16 ottobre del 1943, alla presenza, tra gli altri, anche del sindaco Roberto Gualtieri. Lapresse.it - Medioriente, Fadlun: “Palestinesi stessi sono vittime del terrorismo di Hezbollah, Hamas e Iran” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Noi ci sentiamo esattamente come all’indomani del 7 ottobre, perché quegli ostaggi chestati catturati e portati in prigionia nei tunnel di Gaza purtroppoancora lì. Un centinaio di loro, vivi o morti, purtroppoancora prigionieri e questo non dà pace alle famiglie e alle persone che amano la libertà e il bene”. Lo ha dichiarato Victor, a margine della commemorazione organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Comunità Ebraica di Roma per ricordare la deportazione degli ebrei della capitale, compiuta dai nazisti il 16 ottobre del 1943, alla presenza, tra gli altri, anche del sindaco Roberto Gualtieri.

