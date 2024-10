361magazine.com - Maria Rosaria Boccia avrebbe simulato la gravidanza: la rivelazione

(Di martedì 15 ottobre 2024) La testimonianza sulla donnaunae non solo con l’ex Ministro Gennaro Sangiuliano. Lo svela un testimone, N.A residente a Scafati che ne ha parlato a La Verità. Quest’ultimoavuto una breve relazione con la. «Me la presentò un’amica comune. Voleva uscire con me, ci siamo sentiti qualche volta con dei messaggi. Lei si pavoneggiava, diceva che organizzava la Notte Bianca di Scafati e che voleva entrare nel mondo della politica. Destra o sinistra? Per lei era uguale». L’uomo attivista poi dice: «Ci siamo visti una sola volta. E il giorno seguente fui obbligato a farla scendere dalla macchina in autostrada. Siccome sono separato e sto a casa con mia madre, lei un giorno voleva entrare a tutti i costi. Per non incontrarla ho chiuso il portone di casa e l’ho lasciata in giardino.