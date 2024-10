Manovra 2025, al via il Cdm per l’esame del disegno di legge: tutte le novità su pensioni, taglio del cuneo e Irpef (Di martedì 15 ottobre 2024) La Manovra 2025 approda in Cdm alle ore 20:00, in diretta le novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di Bilancio, sul tavolo del governo insieme al Documento programmatico di Bilancio per l'Ue. Gli aggiornamenti dell'ultima ora sul testo della Manovra e sulle misure in tema di pensioni, Irpef, taglio del cuneo fiscale e nuove tasse. Fanpage.it - Manovra 2025, al via il Cdm per l’esame del disegno di legge: tutte le novità su pensioni, taglio del cuneo e Irpef Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Laapproda in Cdm alle ore 20:00, in diretta ledal Consiglio dei ministri per la prossimadi Bilancio, sul tavolo del governo insieme al Documento programmatico di Bilancio per l'Ue. Gli aggiornamenti dell'ultima ora sul testo dellae sulle misure in tema didelfiscale e nuove tasse.

