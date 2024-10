"Ma la smettiamo?". Carmen Russo ha fatto sesso con il marito al Grande Fratello, Beatrice Luzzi sbotta: il gelo | Video (Di martedì 15 ottobre 2024) "Ma la smettiamo?". Beatrice Luzzi, opinionista e vera star di questa edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che mescola vip e persone comuni, non la prende benissimo. Dalla casa di Cinecittà è collegata Carmen Russo, una delle concorrenti, protagonista insieme al marito Enzo Paolo Turchi di rivelazioni piuttosto piccanti. I due coniugi hanno rivelato di aver fatto sesso lontano dalle telecamere. Una bomba a luci rosse commentata con entusiasmo da Signorini. "La Luzzi è una santa a confronto!".    L'attrice inizia a mettersi sulla difensiva. Il riferimento è alla scorsa edizione e alla sua liaison con Vittorio Menozzi. Un rapporto molto intenso, pieno di coccole e momenti di intimità sotto le lenzuola. I due hanno sempre negato di essere andati oltre, smentiti però da Greta Rossetti e da Giuseppe Garibaldi. Liberoquotidiano.it - "Ma la smettiamo?". Carmen Russo ha fatto sesso con il marito al Grande Fratello, Beatrice Luzzi sbotta: il gelo | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Ma la?"., opinionista e vera star di questa edizione del, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che mescola vip e persone comuni, non la prende benissimo. Dalla casa di Cinecittà è collegata, una delle concorrenti, protagonista insieme alEnzo Paolo Turchi di rivelazioni piuttosto piccanti. I due coniugi hanno rivelato di averlontano dalle telecamere. Una bomba a luci rosse commentata con entusiasmo da Signorini. "Laè una santa a confronto!".    L'attrice inizia a mettersi sulla difensiva. Il riferimento è alla scorsa edizione e alla sua liaison con Vittorio Menozzi. Un rapporto molto intenso, pieno di coccole e momenti di intimità sotto le lenzuola. I due hanno sempre negato di essere andati oltre, smentiti però da Greta Rossetti e da Giuseppe Garibaldi.

